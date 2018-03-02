Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Digiturk, en iyi yapımların ödüller için yarışacağı ve dünyaca ünlü yıldızların sahne alacağı 90. Oscar Ödül Töreni’ni 4 Mart’ı 5 Mart’a bağlayan gece canlı yayınla 1 No.lu kanalı beIN MOVIES OSCARS HD’de izleyicileriyle buluşturacak. Tören, Yekta Kopan ve Hande Doğandemir’in sunumu ve sürpriz konukların katılımları ile başlayacak. Ceylan Atınç’ın yorumları ve Kırmızı Halı geçidi ile renklenecek gece, sinema yazarları Mehmet Açar ve Melis Behlil’in değerlendirmeleriyle devam edecek.