Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, şimdilerde günlük dizi Elif’te Süreyya karakteriyle boy gösteriyor. Manken, model ve oyunculuğu bir arada yürüten genç yetenek, oyunculuk eğitimleriyle kendini geliştirerek, “özgün” bir yıldız olma yolunda ilerliyor. Melisa Döngel, oyunculuğa başlama serüvenini şöyle anlattı...



Melisa Döngel nasıl biridir? Bir gününü nasıl geçirir?

Enerjik, pozitif ve neşeli biriyimdir. Günlerimin çoğunluğu çekimlerde geçiyor. Set dışında genelde evimde sevdiklerimle vakit geçirmeyi onun dışında İstanbul dışına kaçmayı, tabiatta gezmeyi tercih ediyorum.

Oyunculuk, çocukluktan gelen bir istek miydi?

Aslında oyuncu olmayı hiç düşünmedim, istediğim tek şey psikolog olmaktı. Tabii hayat oyunculuğa yöneltti beni. Fakat işin içine girince oyunculukla psikoloğun çok zıt kulvarlarda olmadığını gördüm. Oyunculukta birçok karaktere bürünüp halkın yaşadığı çıkmaz durumlara ayna olabiliyoruz. Bir nebze de olsa yol gösterici olabildiğimizi umuyorum.



Oyunculuktaki hedefiniz nedir?

İşimi söhret olmak değil, özgün bir oyuncu olmak için yapıyorum.



Hangi oyuncu ile başrol oynamak istersiniz?

Biraz fazla olmuş olabilir ama Johnny Deep ile oynamak isterdim... :)



Olmazsa olmazlarınız var mı?

Çok klişe olacak belki ama sadakat, dürüstlük ve saygı... Gerisi bir şekilde çözülür.



Son dönemlerde çıkan yeni oyuncuların güzelliklerinden dolayı ön plana geldikleri konuşuluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Tabii ki oyunculuk kadar güzellik, vitrin de önemli. İnsanlar güzel şeyler görmekten keyif alırlar. Bunun içine iyi oyunculuk da eklenince keyifli bir seyir olur.



Dizi setinde sizi en çok ne yorar?

Setteki yüksek enerji ve keyifli iş ortamı yorulmamıza pek imkân vermiyor. Setin her anından keyif alıyorum.