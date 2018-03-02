TRT ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 108. bölümünde Selçuklu Sultanı Alaaddin zehirlenerek öldürüldü.
YENİ KARAKTERLER DAHİL OLDU
Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde diziye katılan Burak Dakak ise Selçuklu Sultanı Alaaddin'in Mahperi Sultan'dan olan oğlu Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev karakteriyle seyirci karşısına çıktı.
EMİR SADETTİN HAREKETE GEÇİYOR
Diriliş Ertuğrul'un yeni yayınlanan 109. bölüm fragmanında ise Emir Saadettin Köpek saraya dönerek 'Sultan Saadettin olmanın zamanı' geldi diyor.