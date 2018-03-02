Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam Life'ta yer alan habere göre; aynı evde iki yabancı gibi oldukları konuşulan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in ilk sorunları geçen hafta GQ’nun düzenlendiği ödül gecesinde gün yüzüne çıktı. Törende tek başına boy gösteren yakışıklı oyuncu, eşinin yanında olmamasının nedenini Fahriye'nin işinin olmasına bağlamıştı. Ancak işin aslının başka olduğu ortaya çıktı.

24 SAAT DOLMADAN SİLDİ

Kavga edip araları bozuk olan ikiliden Fahriye Evcen, evinde televizyon başında keyif yapıyordu. Yalanı ortaya çıkan Özçivit ise eşinin paylaşımı karşısında sinirden küplere binip telefona sarıldı. Bu paylaşım sonrasında çiftin arasında ikinci büyük tartışma yaşandı. Evcen, Instagram Story’den fotoğrafı hemen sildi.

İŞİ TELEVİZYONMUŞ!

Fahriye Evcen’le araları bozuk olduğu için GQ gecesine tek başına katıldığı konuşulan Burak Özçivit, eşini soranlara, “Fahriye’nin işleri var. O yüzden yalnız katılmak durumunda kaldım” demişti. Ancak aynı saatlerde Evcen, televizyon başındaydı.