Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun büyük oğlu Alican'ın hamile eşi Miray Ağaoğlu acil olarak gittiği 28 Şubat gecesi doğum sancıları vurunca Maslak Acıbadem Hastanesinde 3.5 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

DAİRE HEDİYE ETTİ

Müjdeli haberi alır almaz eşi Sema Hanım ile hastaneye koşan ve mutluluktan ayakları yere basmadığı konuşulan Ali Ağaoğlu, torunu için cömertliğini de konuşturmuş. Ali Ağaoğlu'nun, torununa Maslak 1453'ten lüks bir daire hediye etmiş.