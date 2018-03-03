Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekrar sağlığına kavuşmayı bekleyen ve bir süredir evinde dinlenen Filiz Akın, soruları cevapladı.

Duygularını anlatan usta sanatçı, "Hayat çok kısa. Öyle böyle derken belirli bir yaşa geliveriyorsunuz ve maalesef, 'Bu provaydı, şimdi esas çekime geçelim, ben hazırım' diyemiyorsunuz. Hayatın provası yok" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray'la birlikte 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olarak anılan Akın, başarılı bir kariyer ve dolu dolu bir yaşamın sırrını da açıkladı: Asla sevmekten ve hayallerinden vazgeçme.

Hayatınızın bu döneminde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Altı aydır hastanelerdeyim. İlk yardım, yoğun bakım, ameliyat, tekrar ameliyat, serumlar, uykusuz geceler... Bütün acılar ve çaresizlikler göreceli. Kendi hesabıma zor günler geçirdiğim için çok hırpalandım. Prof. Dr. Günter Hafız tarafından, çok önemli bir ameliyatla menenjit ve yüz felcinden kıl payı kurtuldum. Sonra da Nöroradyolog Prof. Dr. Naci Koçer tarafından şahdamarıma stent takılması ameliyatıyla, beynime pıhtı gitmesiyle oluşabilecek hayati tehlikeden ve felç olma durumundan, riskli ama başarılı bir ameliyatla gene kıl payı kurtuldum. İki doktorum da çok metin olduğumu söylediler. Ama hakikaten ağrıdan ve zorluklardan gözümü açamadım. Tekrar eski halime döneceğimi ve sağlıkla yaşayacağımı umut ediyorum. Biraz da gülmek için söylemek istiyorum. Tıptaki yeni buluşlar o kadar hızla ilerliyor ki... Birkaç sene daha dayanabilirsek her konuda iyileştirerek, tamamen yenileyerek insanı sağlıkla yaşatmak mümkün olacak diye düşünmek moral veriyor. HT Mamazin