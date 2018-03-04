Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses için ölümünün 5'inci yıldönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi.

HAYRANLARI AKIN ETTİ

Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları dua ederken, sanatçı için kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Aralarında sanatçıların ve Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı.

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, anma gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Beş yıldır onun hasretiyle yaşıyorum. Yaşadığımız müddetçe bir beş yıl daha göreceğiz. Üzgünüm, en çok sevdiğim insanı kaybettim. Gelenler eksik olmasın. Sevenlerine, bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Eşimi hiç yalnız bırakmadılar. Çok zor durumdayım, konuşamıyorum. İyi bir insandı, iyi bir eşti. Burada bir sürü iyi insan var. Yeri dolmayacak bir insandı, halen yaşıyor. Kalbimin en derinlerinde yaşamaya devam edecek."