Survivor 2018'de her pazar akşamının vazgeçilmezi olan dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da Acun Ilıcalı'nın sürekli söylediği bütün oyunlar yalan tek gerçek dokunulmazlık Survivor 2018 en kritik oyunu bu hafta üçüncü oynandı. Dün oynanan Türkiye Romanya oyunun galibi 10-6 farkla All Star Türkiye oldu. Survivor'daki yaşamlarını doğrudan etkileyen tek oyun dokunulmazlık. İki takımda kıran kırana bir mücadele verdi. Fakat bu haftada dokunulmazlık oyununu kazananı All Star takımı oldu. Gönüllülerin oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı geçen haftalarda eleme adayı olan Cumali oldu. Dokunulmazlık oyunu ciddi bir denge gerektiren bir güç oyunuydu. Gönüllüler ada konseyinde oylarını kullandı. Ada konseyinden ilk çıkan isim İpek oldu. Cumali Melih ismini, Anıl ise Emre'nin ismini söyledi. Bu hafta gitme adayı İpek, Melih, Emre oldu. Acun Ilıcalı, elemenin her hafta salı günü yapılırken bu hafta pazartesi günü yani yarın olacağını açıkladı. Survivor 2018'de Gönüllülerde ilk elenen Marcus, ikinci elenen Gizem oldu. Bu hafta Survivor'da Kim Elendi, Kim Gitti? Survivor 2018 Dokunulmazlık Kim Kazandı? Survivor'da Adaya Kim Veda Etti?, Survivor 2018 kim elendi? soruları tüm survivior severlerin merak konusu. Survivor dair tüm cevaplar haberimizde.

SURVİVOR TÜRKİYE ROMANYA MÜCADELESİNİ KAZANAN KİM?

Survivor 2018'de Türkiye - Romanya karşılaşması izleyicileri ekrana kilitledi. Büyük mücadelenin verildiği Survivor yarışmasında Türkiye - Romanya mücadelesinin galibi 10-6 skor sonucu ile Türkiye oldu. All Star takımı galibiyetlerini büyük bir coşkuyla kutladı.

SURVIVOR 17. BÖLÜMDE DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KAZANANI HANGİ TAKIM OLDU?

SURVİVOR 17.BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı denge oyununda dokunulmazlık için mücadele ettiler. Zorlu oyunda Ünlüler takımı ezici bir üstünlükle Gönüllüler takımını 10-6 mağlup etti ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Survivor'da yarın Gönüllüler takımından bir kişi adaya veda edecek.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİMİN OLDU?

Survivor 2018'de bireysel dokunulmazlığı Cumali kazandı.

SURVİVOR'DA TURABİ GERİLİMİ

Parkur'da kazanması halinde skoru 10'a 6'ya getirecek olan Turabi, labutları rakibine göre erken deviremedi ve oyunu rakibine kaptırdı. Rumen takımından bir oyuncu, oyunu kaybeden Turabi'nin labutlarını devirmeye çalışınca ortam bir anda gerildi. Rakibinin üzerine yürüyen Turabi'yi araya giren diğer oyuncular sakinleştirdi. Oyun sonunda her iki taraf da özür mesajlarını dile getirdi.

ÖDÜL OYUNUNDA ŞARKI PROBLEMİ

Ödül oyununda rakibini mağlup eden ünlüler takımı, oyunun ödülü olan çıtır tavuğu ve Romanya mücadelesini kazanan taraf oldu. Oyunu kazanan ünlüler takımından Nihat Doğan, 'Tavukları Pişirmişem' şarkısını söyleyip dans edince, gönüllüler takımının tepkisini aldı. Geçtiğimiz günlerde Ümit Karan'ın gönüllüler takımına karşı kullandığı 'oyun sonrası sevinçlerini abartıyorlar' serzenişine dikkat çeken Anıl ve diğer yarışmacılar, bunun doğru olmadığını ifade etti.