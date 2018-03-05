Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'de ekrana gelen 'Survivor 2018' yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümüne, dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Gönüllüler takımını 10'a 6'lık skorla mağlup eden All Star, üst üste üçüncü kez eleme tehlikesi yaşamadı.

Dokunulmazlık oyununda Melih Özkaya'ya karşı mücadele eden Nihat Doğan, rakibine faul yaparak iki ihtar aldı. Bu nedenle oyunda sayı Melih'in oldu.

Melih'in "Yumruk attı" itirazının ardından hakem görevini de üstlenen Acun Ilıcalı, "Nihat Doğan'ın ihtarı vardı. Tekrar ihtar alarak diskalifiye oldu" açıklamsını yaptı.