Alişan, bu sabah ses tellerinde kisti aldırdı. Alişan ile evlilik yolunda olan Buse Varol, sevgilisinin bir an bile yalnız bırakmadı.
BUSE VAROL SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Buse Varol, ameliyatın iyi geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Varol, türkücünün ameliyat nedeniyle 10 gün konuşamayacağını belirtti.
Alişan ameliyat geçirdi
05.03.2018 - 11:52 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ses tellerinde kist bulunan Alişan bu sabah ameliyat masasına yattı.
Alişan, bu sabah ses tellerinde kisti aldırdı. Alişan ile evlilik yolunda olan Buse Varol, sevgilisinin bir an bile yalnız bırakmadı.
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548208 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/548208.aspx
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