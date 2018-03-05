Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alişan, bu sabah ses tellerinde kisti aldırdı. Alişan ile evlilik yolunda olan Buse Varol, sevgilisinin bir an bile yalnız bırakmadı.



BUSE VAROL SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Buse Varol, ameliyatın iyi geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Varol, türkücünün ameliyat nedeniyle 10 gün konuşamayacağını belirtti.