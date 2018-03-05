Alişan, bu sabah ses tellerinde kisti aldırdı. Alişan ile evlilik yolunda olan Buse Varol, sevgilisinin bir an bile yalnız bırakmadı.
 
BUSE VAROL SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
 
Buse Varol, ameliyatın iyi geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Varol, türkücünün ameliyat nedeniyle 10 gün konuşamayacağını belirtti.