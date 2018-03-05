Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018 sezonunda büyük bir değişiklik daha yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın 2 yeni yarışmacı açıklamasının ardından bir kaç yenilik daha geldi. Peki Survivor'daki yenilik ne? Yarışmacılar parayı nasıl kazanacak? Enternasyonel oyun nedir, nasıl oynanır? Survivor'da Acun Ilıcalı bir takım yenilikleri açıklarken, kimsenin beklemediği bir kaç konu hakkında da sürpriz değişiklikler getirdi. Artık baraka oyunlarının kuralları değişecek. Ayrıca sembol oyunlarının galibi büyük bir ödül kazanacak. İşte Survivor'da yaşanan değişimler ve enternasyonal oyunlar...

BARAKA DA DEĞİŞİKLİK YAŞANACAK

Acun Ilıcalı baraka oyunu hakkında yapılan yenilikleri açıkladı. Bu haftadan itibaren oynanacak baraka oyununa en iyi erkek en iyi kadın olarak çıkılacak. Yani takımlarda 2 erkek ve 2 kız olacak. Bundan sonraki oyunlarda 10'da bitecek. Oyunun önceki versiyonunda bir hafta en iyi erkekler, bir hafta en iyi kızlar oynuyordu ve oyun 5'te bitiyordu.

ENTERNASYONAL OYUN NEDİR, NASIL OYNANIR?



Enternasyonal Survivor yarışması için Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış fakat konunun detayları izleyicilere anlatılmamıştı. Bu yıl başlanan bu oyunda sembol oyununu en çok kazanan yarışmacı, Yunanistan ve Romanya takımlarının oyuncuları ile karşı karşıya gelecek.

Enternasyonal oyununu toplamda 3 kere kazanan yarışmacının ailesi ödül olarak Survivor'a gelecek. Enternasyonal oyununun finali kazanan yarışmacı da büyük bir ödülün sahibi olacak. Bu yarışmayı kazanan yarışmacı 250 bin liralık ödülün sahibi olacak.