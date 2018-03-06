Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim gitti, kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor'da kim elendi? elenen isim kim, kim gitti? Survivor eleme sonuçları ve sms sonuçları sitemizde yer alıyor. Survivor'da İpek, Melih ve Emre elenecek isimler arasındaydı. Elenen isim Emre oldu. Peki Survivor'da bu hafta kim elenecek? SMS sonuçları ne olacak? Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler takımı büyük üzüntü yaşıyor. Peki Survivor'da kim gitti?, kim elendi?

SURVİVOR'DA ELENEN İSİM KİM OLACAK?

Survivor'da dün akşam yapılan dokunulmazlık oyununu galibi All Star oldu. Gönüllüler takımı 3. kez konseye çıktı.





SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM GİDECEK?

Gönüllüler takımı konseyde üç isim birden çıkardı. Yapılan oylamada adı en fazla çıkan isim İpek oldu. İlk eleme adayı İpek oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali ise Melih'in ismini verdi.

Haftanın en başarılı performansını gösteren Anıl ise 3. eleme adayı olarak Emre'nin ismini verdi.

BARAKA OYUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Acun Ilıcalı Baraka Oyunu için önemli bir değişiklik olduğunu açıkladı. Bundan sonra haftada iki kere oynanacak olan baraka oyununa her takımdan en iyi iki kız ve en iyi iki erkek yarışacak.

NİHAT DOĞAN DİSKALİFİYE OLDU

Dokunulmazlık oyununda Melih Özkaya'ya karşı mücadele eden Nihat Doğan, rakibine faul yaparak iki ihtar aldı. Bu nedenle oyunda sayı Melih'in oldu.

Melih'in "Yumruk attı" itirazının ardından hakem görevini de üstlenen Acun Ilıcalı, "Nihat Doğan'ın ihtarı vardı. Tekrar ihtar alarak diskalifiye oldu" açıklamsını yaptı.