Sinema ve dizi oyuncusu Murat Yıldırım, genç Özbek yönetmen Muhlisa Azizova'nın “Scorpion” adlı psikolojik gerilim filminde rol alacak. İki kardeşin hayat hikâyesini anlatan filmin çekimleri Özbekistan, Rusya ve Fas'ta yapılacak. Murat Yıldırım’ın oynayacağı sahneler ise Özbekistan’daki Buhara kentinde çekilecek. Oyuncuya Özbekistan'daki çekimlerde güzel eşi İmane Elbani eşlik edecek. Taşkent Sanat ve Kültür Enstitüsü ikinci sınıf öğrencisi olan Muhlisa Azizova, çektiği tek kısa metraj filmi “Barış Sahili” ile Cannes Film Festivali'ne katılmayı başararak, umut vaat eden yönetmen unvanını almıştı.
Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek filminde rol alacak
05.03.2018 - 22:57 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek yönetmen Muhlisa Azizova'nın “Scorpion” adlı psikolojik gerilim filminde rol alacak.
Etiketler : Oyuncu Murat Yıldırım,Özbek yönetmen Muhlisa Azizova,Scorpion,
548318 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/548318.aspx
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