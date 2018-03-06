Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece’de şarkıcı Ece Seçkin’in villasına giren hırsızlar, annesi Lale Seçkin’i darbedip bayılttıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağlamış ve 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından ayılan Lale Seçkin ayaklarındaki ipi çözdükten sonra kapıdan çıkarak yardım istemişti. Kadının yardımına ise karşı villadaki hizmetçi kadın yetişmiş ve polise haber verilmişti. Polis, Seçkin’in evine kopyalanan bir anahtarla girildiği belirlendi. Bunun üzerine Gürcistan uyruklu Noana K. (46) olduğu öğrenilen karşı komşunun hizmetçisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfade doğrultusunda dedektifler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden Gürcistan uyruklu Levani T’yi (28), Bahçeşehir’deki bir konteynerin içerisinde uyuduğu esnada yakaladı. Evde ziynet eşyalarının yanı sıra sahte döviz ele geçirdi. Ele geçirilenlerin arasında Lale Seçkin’e ait olan ve onun babasından kaldığı öğrenilen dünyada sadece 19 kişide olan Osmanlı padişahları ve ulemasından oluşan özel biblo serisi dikkat çekti. Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilenen malzemeler ardından şarkıcı Seçkin’e teslim edildi. Şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Hizmetçi kurtarma numarası yaptı

Dün sabah saatlerinde şubeye gelen şarkıcı Ece Seçkin, şüphelilerin 16 saat gibi kısa bir sürede yakalanması ve eşyaların eksiksiz olarak ele geçirilmesinden ötürü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti. Seçkin “Annem hiçbir şekilde direnmemiş bu şekilde de hayatta kalmış. Psikolojik olarak kötü durumda değil ama olay sebebiyle şoke oldu. Annem şahısların çıkmasından sonra ayaklarını bir şekilde çözerek elleri bağlı şekilde evden kaçıyor. Karşı komşunun kapısını yumrukluyor. Kapıyı açıp annemi çözen ve kurtarma numarasını yapan da komşu villanın hizmetçisidir. Hizmetçi kadın annemi bulduğunda en çok o ağlıyormuş” ifadelerini kullandı.