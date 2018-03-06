Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Ani’ olduğu belirtilen bu kararın arkasındaki sebeplerin henüz bilinmediği vurgulandı. MBC Group Sözcüsü Mazen Hayek, kararı doğruladı ancak bu kararın neden veya kim tarafından alındığına dair herhangi bir bilgi vermedi. Hayek, “MBC de dâhil olmak üzere birçok Arap ülkesinde Türk dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik bazı medya gruplarını ilgilendiren bir karar alındı” dedi. Altı dizinin bu karar kapsamında yayından kaldırıldığı ifade edildi. Hayek, alınan kararın kendileri için “daha kaliteli özel Arap dizileri oluşturma” fırsatı sunabileceğini vurguladı.