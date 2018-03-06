Erhan Yazıcıoğlu, Zihni Göktay, Süha Uygur, Hikmet Körmükçü, Sinan Bengier, Nilgün Kasapbaşoğlu ve Erkan Sever’in de aralarında bulunduğu bir grup sanatçı, Hassa ilçesine geldi. Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu “Biz büyük bir aileyiz. Bu aileyle birlikte Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu hissettirmek için sıfır noktasına geldik. Buradan onlara dualarımızı gönderiyoruz. Allah güç versin” dedi. Sanatçılardan Zihni Göktay da harekatın zaferle sonuçlanacağına inandıklarını dile getirdi. Bölgede güvenlik önlemi alan askerlerle sohbet edip fotoğraf çektiren sanatçılar, onlara Şehir Tiyatrolarının fularını hediye etti.
'Mehmetçik bu harekâttan zaferle çıkacak'
06.03.2018 - 03:02 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmetçiğin Yanında” etkinliği kapsamında sanatçılar, Hatay’a ziyarette bulundu.
Etiketler : hatay,
548349 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/548349.aspx
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