Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erhan Yazıcıoğlu, Zihni Göktay, Süha Uygur, Hikmet Körmükçü, Sinan Bengier, Nilgün Kasapbaşoğlu ve Erkan Sever’in de aralarında bulunduğu bir grup sanatçı, Hassa ilçesine geldi. Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu “Biz büyük bir aileyiz. Bu aileyle birlikte Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu hissettirmek için sıfır noktasına geldik. Buradan onlara dualarımızı gönderiyoruz. Allah güç versin” dedi. Sanatçılardan Zihni Göktay da harekatın zaferle sonuçlanacağına inandıklarını dile getirdi. Bölgede güvenlik önlemi alan askerlerle sohbet edip fotoğraf çektiren sanatçılar, onlara Şehir Tiyatrolarının fularını hediye etti.