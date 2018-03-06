Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arif Sağ başkanlığındaki MESAM yönetimine Kültür Bakanlığınca görevden el çektirildi. Kültür Bakanlığı yaptığı incelemeler neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah’ı üye olarak atadı. 3 ay sonra yeni seçimin yapılacağı belirtildi. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay bir süre önce yaptığı açıklamayla MESAM’dan istifa etmiş ve açıklamalarına Arif Sağ’ın da aralarında bulunduğu kurum yöneticilerinden sert cevap gelmişti.