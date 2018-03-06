Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz'e ünlü oyuncu Timur Acar dahil oldu. 5 Mart pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümde ilk defa Derman karakteri ile gösterilen Acar'ı izleyici tanıyamadı.

DAHA ÖNCE KERTENKELE DİZİSİNDE OYNAMIŞTI

Söz dizisine Derman karakteri ile dahil olan oyuncu sonunda belli oldu. Daha önce Kertenkele ve Nirdesin Birader dizileri ile izleyicisi karşısına çıkan Timur Acar Söz dizisinde Derman karakterine hayat verecek.

TİMUR ACAR KİMDİR?

1979 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Timur Acar 39 yaşındadır. İlk olarak Akasya Durağı dizisinde Arif karakteri ile izleyicisi karşısına çıkan Timur Acar oyunculukta ki başarısı ile milyonları peşinde koşturan bir isim haline gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesinden mezun olan Timur Acar, Temmuz 2016 yılında Eda Özerkan ile evlenmiştir. Son olarak Kertenkele Yeniden Doğuş, Ekip 2 ve Bebek İşi dizilerinde rol almıştır.