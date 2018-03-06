Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncular hayvanların hediyelik eşya gibi satılması yerine barınaklarda ya da sokaklarda yaşayan hayvanların sahiplenilmesi için Kadıköy Belediyesi tarafından sürdürülen “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için bir araya geldi. Kampanyada Ayumi Takano, Ali Mert Yavuzcan, Bennu Yıldırımlar, Beste Bereket, Caner Cindoruk, Çiğdem Tunç, Ece Özdikici, Engin Hepileri, Lale Cangal, Levent Üzümcü, Melis Birkan, Meltem Yılmazkaya, Necip Memili, Özge Özder, Rojda Demirer, Seray Kaya, Sibel Taşçıoğlu, Şebnem Scheffer yer aldı.



Moda Sahnesi’nin destek verdiği “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için kamera karşısına geçen oyuncular evlerini paylaştıkları hayvanlarla yaşadıkları deneyimleri, anılarını anlattı. Eğlenceli bir tarzda yapılan videoda oyuncular sokaklarda ve barınaklarda yaşamak zorunda olan hayvanlar için sahiplenme çağrısı yaptı.



Son üç yılda Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nden 624 hayvan sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. Merkezde her yıl binlerce sokak hayvanının bakımı ve tedavisi de gerçekleştiriliyor.