Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşim Soydan kimdir, neden öldü, kaç yaşında, memleketi ne? Yeşilçam usta oyuncusu bugün hayata veda etti. Oyunculuğun yanı sıra gazeteci ve yazar olan Yeşim Soydan, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İşte Yeşim Soydan hakkında merak edilenler

GAZETECİ VE YAZAR KİMLİĞİYLE DE ÖNE ÇIKIYORDU

Oyunculuğunun yanı sıra gazeteci ve yazar kimliğiyle de öne çıkan Soydan, yakın tarihin birçok önemli magazin figürüyle yakın dosttu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Ünlü gazeteci Bediz Doğan'ın hayat arkadaşı olan Soydan'ın cenazesi yarın öğle namazına mütekaip kılınacak cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.