Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak hakkında merak edilenler haberimizde. Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in kızı olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tatlıses olaylardan bir süre sonra Dilan Çıtak'ın kızı olduğunu kabul etmiş ve bunu medyaya duyurmuştu. O günden bu yana Dilan Çıtak kimdir, nereli, kimin kızı, biyografisi, yaşı haberleri aramaları devam ediyor. Biz de sizler için Dilan Çıtak hakkında bilinmeyenleri derledik. İşte Dilan Çıtak biyografisi

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

brahim Tatlıses’in kızı olan Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle tam entegre bir yaşantısı oldu. Halen de öyle devam ediyor hayatına.. Ancak ismi “gönüldaş” anlamına gelen Dilan için “Tatlıses” soyadı ile tüm benzerlik bu kadarla sınırlı değil. Dilan Berklee Müzik Akademisi’nde eğitim aldı, Amerika’da uzun süre kaldı. Burada işte Tatlıses’in oğlu İdo ile yolları çakışıyor. Çünkü tıpkı bir dönem Dilan’ın olduğu gibi İdo da şimdi Berklee’de müzik eğitimi alıyor.

DİLAN ÇITAK NE İŞ YAPIYOR?

Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bırakarak enstürmanına piyano olarak devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. “Berklee College Of Music” öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper’s Ferry,Wally’s Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış “The Julliard School”dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam ediyor.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer alıyor.

Kendisi gibi müzisyen olan Yiğit Çıtak ile evliliği sonrası onun soyadını almıştı

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