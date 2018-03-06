Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Pektaş kaç yaşında ve nerelidir? ile ilgili aradıklarınız burada. Acun Ilıcalı'nın Türkiye ile tanıştırdığı Survivor 2005 programıyla tanınan ardından oynadığı projelerle adından söz ettiren ve en son Arka Sokaklar dizisi ile birçok kesim tarafından bilinen Uğur Pektaş'ın son aldığı karar, kendisini yeniden gündeme getirdi ve Uğur Pektaş kimdir, Uğur Pektaş ne kararı aldı ve Uğur Pektaş neden öpüşmeme kararı aldı gibi sorular aranmaya başladı. Arka Sokaklar dizisi ile tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü oyuncu Uğur Pektaş, ekran başında öpüşmeme kararı aldı. Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan ve burada kendisi gibi oyuncu arkadaşı Gamze Özçelik'le hayatını birleştiren Uğur Pektaş, hayatı ile ilgili radikal bir karar aldı. Uğur Pektaş'ın projelerde aldığı ''öpüşmeme'' kararının ardından Uğur Pektaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve ne iş yapar? soruları sorulmaya başlandı...

Uğur Pektaş Kimdir, Kaç Yaşında ve Ne İş Yapar?

Ünlü oyuncu Uğur Pektaş, gelen oyunculuk tekliflerine, ‘öpüşmeme’ şartı koyarak dikkatleri üzerine çekti. Bu kararıyla tekrardan gündeme gelen Uğur Pektaş'un yaşı, yaşamı ve mesleği birçok vatandaş tarafından merak edilir hâle geldi. Peki Uğur Pektaş kimdir, Peki Uğur Pektaş kaç yaşındadır, Uğur Pektaş nerelidir? İşte Uğur Pektaş ile ilgili detaylar...

16 Nisan 1979'da İstanbul'da doğan Uğur Pektaş, yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen ilgileniyor. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamlayan Uğur Pektaş, aynı zamanda Tur rehberliği de yaptı. Organizatör olarak da çalışan Uğur Pektaş’ın ekran macerası Survivor ile start aldı.

2005 yılında katıldığı Survivor Türkiye yarışmasında birinci olan Uğur Pektaş, bugünlerde TV 8'in sahibi olan Acun Ilıcalı sayesinde keşfedildi. Kuşdili ile Düşler ve Gerçekler dizilerinde rol alan Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisi ile adından söz ettirdi. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat'ın başrollerini paylaştığı Arka Sokaklar dizisinde Komiser Murar karakterini üstlenen Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Gamze Özçelik ile dünya evine girdi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olan Uğur Pektaş Gamze Özçelik çifti, 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı.

Uzun süredir ekranlardan kendisini uzak tutan Uğur Pektaş, oyunculukla ilgili kriterlerini değiştirdi. İmaj değiştiren ünlü oyuncu, tekliflere 'öpüşmeme' şartı koydu.

Gamze Özçelik'le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, oyunculuktaki kriterlerini değiştirdi.

Hac ve Umre organizasyonu yapan bir şirket açtı

Hac ve Umre organizasyonları yapan bir şirket açarak turizm işine giren Uğur Pektaş'ın kendisine gelen oyunculuk tekliflerine bir şart koyduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sarık ve cübbe giyerek poz vermişti

Geçen yıl Umre'ye giden ve burada sarık ve cübbe giydiği fotoğrafları ortaya çıkan Uğur Pektaş, uzun zamandır ekranlara da dönmüyordu.

Uğur Pektaş'tan Türkan Şoray kanunu

Türkan Şoray'ın "Öpüşme sahnesi varsa oynamam" benimseyen Uğur Pektaş, gelen dizi ve sinema filmi tekliflerine bu şartı koştuğu konuşuluyor.