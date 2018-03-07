Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta ve son olarak Çukur dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyunda 35 yaşındaki Harun Kandemir ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra aniden yere yığıldı. Kandemir’in hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kandemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.