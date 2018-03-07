Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta ve son olarak Çukur dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyunda 35 yaşındaki Harun Kandemir ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra aniden yere yığıldı. Kandemir’in hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kandemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalp krizi geçiren genç oyuncu hayatını kaybetti
07.03.2018 - 02:44 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 02:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve birçok dizide usta oyuncularla birlikte rol alan genç oyuncu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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