Gerilim-komedi filmi “Gerçek Kesit: Manyak” 23 Mart’ta vizyona giriyor. “Gerçek Kesit: Manyak”ın başrolünde Gerçek Kesit yapımında Sarı Bıyık karakterini canlandıran ve birçok bölümün senaryosunu yazmış olan Cahit Kaşıkçılar rol alıyor. 1990’lı yılların efsane yapımı, yıllar sonra yine Cahit Kaşıkçılar’ın senaryosuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sarı Bıyık, sinema filmiyle dönüyor
07.03.2018 - 02:45 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir döneme damga vuran gerçek hikâyelerden uyarlanan televizyon programı Gerçek Kesit, Onur Ünlü imzasıyla sinema filmi oldu.
Etiketler : gerçek kesit manyak,sarı bıyık,gerçek kesit,
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