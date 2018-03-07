Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerilim-komedi filmi “Gerçek Kesit: Manyak” 23 Mart’ta vizyona giriyor. “Gerçek Kesit: Manyak”ın başrolünde Gerçek Kesit yapımında Sarı Bıyık karakterini canlandıran ve birçok bölümün senaryosunu yazmış olan Cahit Kaşıkçılar rol alıyor. 1990’lı yılların efsane yapımı, yıllar sonra yine Cahit Kaşıkçılar’ın senaryosuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.