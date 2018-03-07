Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır anne-kız olarak birlikte oynamaları için gelen reklam filmi tekliflerine hayır diyen Türkân Şoray ve Yağmur Ünal’ı Turkcell ikna etti. Filmde, gerçek hayatta olduğu gibi anne-kız olarak rol alan Türkân Şoray ve Yağmur Ünal, Turkcell’in sunduğu dijital servislerle değişen ve çeşitlenen bağlanmanın tanımını anlattı. Türkân Şoray’ın kızı Yağmur’la olan sahnelerinin çekiminde duygusal anlar da yaşandı. Çekim sırasında kızının telefondaki sesini rol icabı duymasına rağmen gözleri dolan Türkân Şoray, bütün set ekibini de duygulandırdı.