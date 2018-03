Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı Peyker rolü ile hafızalara kazınan, Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran Sultanı ve son olarak yer aldığı Fi dizisindeki Billur karakteriyle dikkat çeken Nur Fettahoğlu, MAG Mart sayısına röportaj verdi. Fettahoğlu, nasıl biri olduğunu, anneliğini ve kendisiyle ilgili merak edilenleri şu satır başları ile anlattı...

Oyunculuktan önce 7 yıl bankacılık yaptım. Sonra borsa muhabirliğiyle ekranla tanıştım.

Fi isimli dizide Billur’un ruhuna inebilmek çok zordu... Çekimden sonra etkisinden çıkamıyordum.

Setlerde uzun beklemeler zorlayıcı...

Payitaht Abdülhamid’e yeni bir karakter “Abhaz Prensesi” gireceğinin bilgisi geldi. Karakter üzerine konuştuk, senaryoyu gönderdiler, okudum ve etkilendim... Potansiyelinin yanı sıra, farklı kökenden, Abhaz bir karakteri canlandıracak olmak cazip geldi.

Oynadığım rollerde hepsinin serüveni benim için çok özeldi. Hepsinden başka şeyler öğrendim. Hepsinde başka bir Nur’u ortaya çıkarttım.

Oynamak istediğim karakterlerin bir sonu yok.

Başarılı bir oyuncu olmak; işine saygı duymakla başlıyor. “Ben oldum” dersen gerilemeye başlarsın.

Senaryo konusunda ufak denemelerim var.

ANNE OLMAK TARİFSİZ MUTLULUK

“Anne olmak hep bir adım önde olmayı gerektiriyor. Kızım Elisa için her geçen gün de artıyor bu sorumluluklar hissediyorum... Üstelik beyninin her daim çalışması, bir dakika bile ara vermeden, sürekli olarak olumlu - olumsuz her şeyi bir arada düşünmek ve tedbirli davranmak gerekiyor... Bazen kendini sorguluyorsun: ‘İyi bir anne miyim, kendimle mi çelişiyorum’ gibi soruların da oluyor.