Linet, ilginç açıklamalarda bulundu:
¥ Altı dilde şarkı söylüyorum, 6 dilde konuşuyorum. Bu yüzden 6 dilde albüm yapmak istiyorum. Böyle bir proje var aklımda. Bilinen şarkıları o dillerde okumak istiyorum.
¥ “Geçer” isimli şarkımın klibinde Beyonce’a ait otomobili kullandık. Türkiye’de onun için üretilen el yapımı bir arabayı klipte kullanmak için izin aldık. Kendisiyle henüz tanışmadık.
¥ Beyonce ile düet yapmayı çok isterdim.
Linet: Altı dilde albüm yapmak istiyorum
07.03.2018 - 02:51 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 02:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Youtube’da yayınlanan sohbet programı “Hadi Be”nin konuğu, şarıkıcı Linet oldu.
Linet, ilginç açıklamalarda bulundu:
Etiketler : linet,şarkıcı linet,
548579 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/548579.aspx
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