Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Linet, ilginç açıklamalarda bulundu:

¥ Altı dilde şarkı söylüyorum, 6 dilde konuşuyorum. Bu yüzden 6 dilde albüm yapmak istiyorum. Böyle bir proje var aklımda. Bilinen şarkıları o dillerde okumak istiyorum.

¥ “Geçer” isimli şarkımın klibinde Beyonce’a ait otomobili kullandık. Türkiye’de onun için üretilen el yapımı bir arabayı klipte kullanmak için izin aldık. Kendisiyle henüz tanışmadık.

¥ Beyonce ile düet yapmayı çok isterdim.