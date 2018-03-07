Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Markanın yasemin özlü şampuanı için ekranlara konuk olan Doğandemir “Türk kadınlarının saçlarına ne kadar önem verdiklerini biliyorum. Bu sebeple Türk kadınına ihtiyaçları olan çözümü sunan bir elçi olmak çok heyecan verici” şeklinde konuştu.