Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hydralist serisinin lansman organizasyonuna katılan Soral “Severek kullandığım ve kalitesine güvendiğim bir markayla yan yana gelmek, benim için çok güzel bir buluşma oldu. 110 yıllık bir markanın Türkiye pazarında çalıştığı ilk ünlü yüz olmak da ayrıca gurur verici... Cilt bakımımı her gün kendim yapıyorum. Cildimi Hydralist’e emanet ediyorum” dedi.