Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzel Sunucu Simge Fıstıkoğlu yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Emre Tavukçuoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atıp sözlendi. Geçtiğimiz aylarda evlenme teklif eden Emre Tavukçuoğlu ailesiyle birlikte Simge Fıstıkoğlu'nu istemek üzere evine gitti. Güzel sunucu söz töreninde kendi elleriyle müstakbel kocasına kahve ikram etti, yüzükler takıldı kurdele kesildi ve iki isim resmen sözlenmiş oldu.

"ALLAH BİR YASTIKTA KOCATSIN"

Söz töreninde çekilen fotoğrafları Simge Fıstıkoğlu Instagram hesabından "Efendim gençler birbirini sevmiş, size de 'Allah bir yastıkta kocatsın' demek düşer " sözleriyle paylaştı.