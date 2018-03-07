Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna katılan Engin Öztürk dahil oldu. Öztürk diziden ilk fotoğrafı paylaştı.

MUHTEŞEM YÜZYIL'DA ÇOK BEĞENİLMİŞTİ

Son olarak 'Yüksek Sosyete' dizisinde rol alan Engin Öztürk'ün yeni dizisinden ilk fotoğraf paylaşıldı. Daha önce de Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almıştı.

İLK FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Yakışıklı oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Günalp Bey' karakterini canlandıracak. Dizinin resmi instagram hesabından " Karacahisar Kalesi'nin başına Günalp Bey getirilir" notuyla Engin Öztürk'ün yeni dizisinden ilk fotoğrafı paylaşıldı.