Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Gerçek Kesit: Manyak' filminin başrolünde, 'Gerçek Kesit' yapımında 'Sarı Bıyık' karakterini canlandıran ve birçok bölümün senaryosunu yazan Cahit Kaşıkçılar rol alıyor.



Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen film, meraklıları tarafından şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

FİLMİN KONUSU



Belediyede temizlik hizmetlerinde görevli olan Rıza, annesine son derece düşkündür. Bu düşkünlüğü, çok istemesine rağmen evlenip bir yuva kurmasına da mani oluyordur. Karşı apartmana taşınan Serpil adlı çocuklu ve dul bir kadının hayatına girmesiyle, Rıza’nın evlilik hayalleri yeniden alevlenir, fakat bir yandan da suçluluk duygusu gittikçe artıyordur. Öyle ki, bir süre sonra gerçek hayatla bağı iyice kopmaya, annesine daha da bağlanmaya başlar. Rıza artık annesinin öldüğünün bile farkında olmadan onunla yaşamaya devam ediyor, bir yandan da umutsuzca Serpil’le ilişki kurmaya çalışıyordur.

