Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga, yoğun bakımda 1 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ÜNLÜ İSİMLERİ ÜZDÜ

Çapa Tıp Fakültesi'nde 1 aydır çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda tutulan Yaşar Gaga'nın ölümü ünlüleri yasa boğdu.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları;

HADİSE: Yaşar Gaga... Çok üzgünüm. Nurlar içinde yatsın. Allah sevenlerine ve ailesine sabır versin.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: Ah be Yaşar Gaga! Her ölüm erken ölüm ama Yaşar daha gencecikti. Huzur içinde uyusun.

YONCA LODİ: Ah Yaşar ya... İnanmak öylesine güç ki. Cennet olsun, huzur dolsun mekanın...

OZAN ÇOLAKOĞLU: Allah rahmet eylesin.

EBRU GÜNDEŞ: Aramızdan çok erken ayrıldın. Huzur içinde uyu Yaşar Gaga...

DEMET AKALIN: Kalp kırmayın. Kimin önce gideceği belli değil. Yaşar Gaga'yla en son yılbaşında mesajlaşmışız.

YONCA EVCİMİK: Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm. Yolun ışık olsun sevgili Yaşar.

ÖZLEM YILDIZ: Mekanın cennet olsun Yaşar Gaga.

BANU ZORLU: Nurlar içinde yat Yaşar Gaga... Çok üzgünüm. Sözün bittiği yer.