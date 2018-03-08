Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta tiyatro oyuncusu Zihni Göktay, 54 yıldır sahnede olduğunu belirterek, 1973’ten beri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktardı. 72 yaşındaki sanatçı, hayatı boyunca birçok defa darbelere ve büyük toplumsal olaylara şahit olduğunu dile getirerek “15 Temmuz’a gelene kadar çok badireler atlattık, gördüm. 6-7 Eylül olaylarını yaşadık. Ülkede bazı şeyleri tetikletmemek, felaket tellalı olmamak gerekir. Ne harpler görmüş ne ihtilaller atlatmışız. 36 padişah gelmiş geçmiş. Bütün bunları biraz daha olgunlukla karşılamamız lazım. Çok genç bir cumhuriyetiz. Osmanlı ile 600-700 senelik bir geçmişimiz var ama cumhuriyetimiz çok genç. Sabah erken kalkan tankla tüfekle yola çıkarsa olmaz. Sivil demokrasiyi hazmetmemiz lazım. Onun için de fazla somurtarak değil de daha şekerli olarak bazı şeyleri halka yansıtmamız lazım” dedi. Zihni Göktay son olarak, Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek için başlatılan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmetçiğin Yanında” aktivitesi kapsamında, Hatay’ın İskenderun ilçesinde önceki gün sahnelenen “Hisse-i Şayia” adlı oyunda sahne aldı. Tarık Şerbetçioğlu’nun yönettiği oyun, 28-31 Mart’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yeniden seyredilebilecek.