Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan, tarih boyunca kültürlerin köprüsü olmuş, dünyanın en önemli antik kentlerinden “Troya”, Çanakkale Valiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının ortak çalışması ile bütün dünyaya tanıtılıyor. İngiliz medyasında yer alan habere göre Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bütün dünyada 2018 Troya Yılı ilan edilmesi ile birlikte Troya antik şehri bu sene ilgi odağı oldu. Türkiye’nin dünyaya da duyurduğu “2018 Troya Yılı”nın hemen ardından BBC ve Netflix de ortak bir proje için bir araya geldi. Geçtiğimiz aylarda çekilen ve ilk gösterimi yapılan “Troy, Fall of a City” adı verilen tarihî dizi, Troya’nın bütün dünyadaki etkisini vurguluyor. İngiliz, Amerikan ortak yapımda, dünyaca ünlü yıldızlar David Gyasi, Hakeem Kae-Kazim, Louis Hunter gibi isimler yer alırken Anadolu’nun kadim değeri olan Troya tarihi bütün yönleriyle ele alınıyor. “2018 Troya Yılı” kapsamında ayrıca antik şehrin bulunduğu noktada özel bir ‘Troya Müzesi’ de açılacak.