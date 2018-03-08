Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan ile 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Arda, "Savaş varken düğün olmaz." diyerek büyük bir hassasiyet gösterdi.

"BU DURUMDA EĞLENEMEYİZ"

Arda Turan önceki gün Zorlu Center'daydı. Nikah tarihini soran muhabirlere "Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz" dedi. Aynı dakikalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Aslıhan Doğan da evlilikle ilgili sorular karşısında sessiz kaldı.