Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir zamanların en ünlü şarkıcısı olan Zeliha yıllar sonra bir okulun düzenlediği 8 Mart Kadınlar Günü'nde görüntülendi. “Dağlar kızı Reyhan” şarkısı ile üne kavuşan ve yıllarca sahnelerden inmeyen asıl Zeliha Özgen tüm gelirini öğrencilere için harcadığını ve mirasını ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine öğrenci okutmaları için bağışladığını söyledi.

Açılış öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zaliha Özgen “Sadece bağışım değil bu can bu bedende olduğu müddetçe emeğimi ve gelirimi kullanıyorum. Bir kız öğrenci yurdu yapacaktık ama yapamadık. Çünkü devlet politikasın dolayısıyla kız talebe yurdu Bodrum’da olamadı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğininde bunu yürütmesi mümkün değildi. Bende tüm gelirimi eğitime bağışladım. Tüm gelirim çocuklarındır” dedi.