Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Sıla Şahin ve Ralf Richter ile birlikte Alman internet dizisi 'Offscreen'da oynayan Wilma Elles'e, Amerika'da çekilecek filmde başrolde yer alacak. İki hafta içinde çekimleri başlayacak olan filmin yönetmenliğini Amerikan ve İran kökenli Roy Sartipi üstleniyor. Wilma Elles, Hollywood'da rahat çalışabilmek için Amerika'dan 'Olağanüstü Yetenek' olarak çalışma vizesi aldı.