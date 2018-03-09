Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saçlarını koyulaştıran Güneş, sadece imaj değişikliğiyle kalmadı ve repertuvarını da yeniledi. Ünlü şarkıcı, ‘Anadolu’nun Güneşi’ isimli bir türkü albümü çıkardı. Sevenlerini şaşırtan Güneş’in albümde herkesin ezbere bildiği 11 türkü yer alıyor.