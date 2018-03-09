Saçlarını koyulaştıran Güneş, sadece imaj değişikliğiyle kalmadı ve repertuvarını da yeniledi. Ünlü şarkıcı, ‘Anadolu’nun Güneşi’ isimli bir türkü albümü çıkardı. Sevenlerini şaşırtan Güneş’in albümde herkesin ezbere bildiği 11 türkü yer alıyor.
Burcu Güneş, türkücü oldu
09.03.2018 - 09:20 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanat hayatının 20. yılını kutlayan pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş, bu seneye özel hazırladığı projeleri için imajını baştan aşağı yenilemişti.
Etiketler : burcu güneş,sanat,
549081 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/549081.aspx
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