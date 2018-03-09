Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizide Timur Acar, zeki ve bir o kadar kötü bir adam olan 'Derman' karakterine hayat veriyor. Narko-terör ağının başındaki tehlikeli isim olan 'Derman' karakteri, yapılacak eşi görülememiş korkunç saldırıların baş aktörü olacak.