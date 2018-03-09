Dizide Timur Acar, zeki ve bir o kadar kötü bir adam olan 'Derman' karakterine hayat veriyor. Narko-terör ağının başındaki tehlikeli isim olan 'Derman' karakteri, yapılacak eşi görülememiş korkunç saldırıların baş aktörü olacak.
Timur Acar da SÖZ kadrosunda
09.03.2018 - 09:24 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapımını ‘TIMS&B Yapım’ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, "SÖZ" dizisinin kadrosuna oyuncu Timur Acar dâhil oldu.
Etiketler : söz,timur acar,
549083 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/549083.aspx
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