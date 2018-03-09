Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın rol aldığı Çukur dizisi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Reyting rekorları kıran Çukur'a, ünlü oyuncu Nejat İşler'in dahil olacağı ve İşler'in senaryo hakkında bilgi aldığı iddia edildi. Konuyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÇUKUR'DA CUMALİ KARAKTERİ KİM?



Çukur dizisinde Koçovalı Ailesi'nin reisi Ercan Kesal'ın canlandırdığı İdris Koçovalı'nın ilk bölümde 4 oğlu olduğu açıklanmış, oğullarından en büyüğü Cumali karakterinin cezaevinde olduğu açıklanmıştı.



Henüz hiç görünmeyen Cumali karakterini daha önce ölerek diziden ayrılan Kahraman rolündeki Mustafa Üstündağ'ın oynayacağı iddia edilmişti. Ancak Mustafa Üstündağ'ın Tehlikeli Karım dizisinde rol alması üzerine Cumali karakteri için yeni bir oyuncu arayışına başlandığı belirtilmişti. Nejat İşler'in Cumali karakteri ile diziye giriş yapacağı son günlerde sıkça dillendirilmeye başlandı..



Televizyon dünyasında kulislerinde konuşulan bu iddia hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NTV