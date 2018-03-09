Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy Zekeriyaköy’den 16 bin TL’ye 4 katlı lüks bir villa kiraladı. İstinye’de oturan 27 yaşındaki oyuncunun yeni taşındığı semte Hazal Kaya, Derya Tuna, Tan Sağtürk, Emel Sayın ve Özcan Deniz gibi ünlü isimlerin de evi var.

16 BİN LİRA KİRA EDİYOR

Şehir kargaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyen oyuncu, kendisine lüks bir villa kiraladı. Ünlü oyuncu havuzlu 4 katlı olup 600 metre kare büyüklüğündeki ev için, aylık 16 bin TL kira ödeyecek. Çağatay Ulusoy, önünde ormana bakan iki dönüm arazinin olması nedeniyle bu evi tercih ettiğini açıkladı.