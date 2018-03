Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Röportaj: Ümit Tanrıseven



TRT1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim'de Şakir karakterine hayat veren Alper Saylık, rolü gereği kılıktan kılığa girerek kısa sürede seyircinin gönlünü kazanmayı başardı. Omuzlarında büyük yük olmasına rağmen senaryonun dışına çıkarak doğaçlama sahneleriyle oynadığı rolün hakkını veren Saylık'ı daha önce 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ardından 'İnadına Aşk' dizisinde görmüştük. "Beni üne kavuşturan Kalk Gidelim dizisi oldu" diyen Alper Saylık'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İşte yeni yetenek Alper Saylık...



Alper Saylık kimdir? Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Bence en zor soru bu. İnsanın kendini anlatması çok zor. : ) 28 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Kökenimiz Erzincan. Ailemle yaşıyorum; annem, erkek kardeşim ve ben. Samimi ve sıcakkanlı biriyim. İş konusunda çok titiz ve disiplinliyim. Spor yapmayı seviyorum. Hayattaki tek aşkım oyunculuk.



ÖĞRETMENİM TEŞVİK ETTİ

Tiyatro okumuşsunuz. Çocukluğunuzdan beri oyuncu olmayı kafaya koymuşsunuz galiba... Nasıl karar verdiniz?

İlkokul öğretmenim beni teşvik etti oyunculuğa. Piyes ve müsamerelerle başladım. Daha sonra sahne çok hoşuma gitti. Alkışlanmak çok güzeldi. Evet, oyuncu olmak istedim çocukluk hayalim buydu. Güzel sanatlar lisesi oyunculuk bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldum.



Bugüne kadar hangi projelerde yer aldınız?

İlk dizi deneyimim “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisi oldu. Okul bittikten sonra “İnadına Aşk” ve son olarak “Kalk Gidelim” dizisi. Bunun dışında İstanbul Devlet Tiyatrosunda 5 yıl çeşitli oyunlarda rol aldım.



Sizin için kırılma noktası, adınızın ön plana çıktığı hangi proje oldu?

Kesinlikle “Kalk Gidelim”.



Kalk Gidelim teklifi nasıl geldi? Daha önce 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde ve başka dizilerde ciddi roldeydiniz sanırım. Böyle bir karakteri nasıl kabul ettiniz?

Kalk Gidelim dizisi menajerim tarafından bana yönlendirildi. Deneme çekimlerinin ardından kadroya dâhil edildim. Bence bir oyuncu her rolü oynayabilmeli ve şaşırtabilmelidir. Senaryo üzerinde yazılan bütün roller özel ve güzeldir. Ve her oyuncunun içinde oynadığı karakterden bir parça vardır diye düşünüyorum. Şakir çok renkli bir karakter, çok keyifli. Her oyuncu eminim oynamak ister. Şanslıyım.



Şakir, sevimli ancak bana göre oyunculuk anlamında zor bir karakter. Kendinizle bağdaşan hiçbir yanı var mı?

Şakir yelpazesi geniş bir karakter. Bence iyi anlamak ve iyi çalışmak gerekiyor. Benimle bağdaşan karakter yapısından ziyade durum tepkilerinde bana benzer hâlleri var. Bu durum daha çok hoşuma gidiyor. Kendimden de bir şeyler bulabilmek çok güzel. Dediğim gibi Şakir çok renkli bir karakter bence çoğu oyuncu oynamak ister. Ben oynadığım için mutluyum.



Siz gerçek hayatta böyle bir tip ile karşılaşıyor musunuz?

Gerçek hayatımda hemen hemen her gün Şakir gibi tiplerle karşılaşıyorum. Ve alışık olmama rağmen her defasında şok oluyorum. : ) Olabildiğince diyalog kurmaya çalışıyorum. Çünkü bana çok naturel ve içten geliyor. Çok gülüyorum.



BURADA BİR AİLE OLDUK

Ailenizden uzakta başka bir şehirdesiniz. Ailenizi özlemiyor musunuz?

Buradaki herkes gibi ben de ailemi özlüyorum. Biz yaptığımız iş dışında burada hepimiz bir aile olduk. İnsanın kendi ailesi gibi olamaz hiçbir yer tabii. Ama böyle bir ekipte olmak zaten aile demek.



Set ortamı nasıl gidiyor?

A’dan Z’ye mükemmel bir ekibimiz var. Herkes birbirine yardımcı oluyor ve toleranslı davranıyor. Hepimizin dört elle sarıldığı sevip benimsediği bir proje. Eğlenerek çalışıyoruz. Oyuncu arkadaşlarım ve kamera arkası ekibiyle uyum içerisinde çalışıyorum. Hatta hepsini çok seviyorum. :)



Setinizin bir kısmı köy meydanında. Bu anlamda halkın size tepkisi nasıl oldu? Dizinin buraya bir artısı oldu mu?

Muğla genel olarak medeni bir şehir. Burada göze çarpan ilk şey insanların birbirlerine olan saygısı oluyor. Özellikle Yeşilyurt köyü bize yuvasını açtı. 7’den 70’e herkes bize kucak açıyor. Öğlen yoldan geçen herhangi birisi bizi evine yemeğe davet ediyor mesela. Ya da evinde yaptığı bir tatlıyı getirip bize elleriyle yediriyor. Kendimi evimde gibi hissediyorum. İyi ki varlar. Dizinin buraya mutlaka artısı olmuştur. Artık daha çok bilinen bir köy. İnsanlar başka illerden bizi görmeye Yeşilyurt’a geliyorlar.



DİZİDE SAMİMİYET VAR

Dizi güzel bir başarı yakaladı. Bunun sebebi sizce nedir?

Bunu tek bir cümleyle açıklamak istiyorum. Tepeden tırnağa samimiyet. Biz samimiyetimizle insanların evlerine cumartesi akşamları konuk oluyoruz. Seyirciyle birbirimizi bu yüzden çok sevdik.



Set ortamı ile birlikte bir de ülke gündemi var. Yakından takip edebiliyor musunuz?

Her fırsatımda gündemi takip ediyorum. Özellikle haberleri okuyup, izlemek bir alışkanlığım. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu süreçte insanların yüzlerini bir nebze güldürebilirsek ne mutlu bize.



Oyunculukta başarı için olmazsa olmazlarınız nelerdir? Ayrıca oyunculuktaki hedefiniz nedir?

Bence hepsinden önce insan olmak başta gelir. Şans çok önemli bir faktör bence. Sonra çalışmak, disiplinli olmak ve sevmek. Bu döngü inanıyorum ki başarıyı getirecektir.



Size göre oyuncunun eğitimli olması şart mı?

Yıldız Kenter hocamız yetenek bir insanda %10, %90 çalışmaktır derdi. Eğitim çok önemli ama pratiği olmayan bir eğitimin çok yararlı olabileceğine inanmıyorum kendi mesleğim için. Alaylı çok oyuncu arkadaşım var ve çok başarılılar. Kendilerini her projede geliştiriyorlar. Biraz da kişiyle alakalı sanırım.

BENİM 'EN'LERİM

En yetenekli bulduğum oyuncu: Şener Şen

En beğendiğim film: Leon

En beğendiğim şarkıcı: İyi olan tüm şarkıcı ve müzisyenler özellikle Bülent Ortaçgil

En güzel: Leyla Lydia Tuğutlu

En yakışıklı: Kıvanç Tatlıtuğ

En karizmatik: Musa Uzunlar

En sevdiğim şehir: İstanbul

En beğendiğim takım: Fenerbahçe

En beğendiğim yemek: Yemek ayırt etmem :)