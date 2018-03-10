Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook Live ile canlı yayınlanacak Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki etkinlikte Sertab Erener, davetlilere özel bir konser de verecek. Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşmaya, Erener’in yanı sıra Aslı Eraltan, Melek Pulatkonak ve Tuğba Doğan katılacak. Matraş’ın konuklarıyla yapacağı sohbetlerin ardından Erener, Facebook Londra ofisindeki özel bir salonda canlı konser verecek. Konser ve söyleşi bugün 17.00’den itibaren izlenebilecek.