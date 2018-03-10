Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizide emeği geçen oyuncusundan, ışıkçısına, bütün erkekler sabahın ilk ışıklarında sete giderek ilk önce kadınlara kahvaltı masası hazırladı. Dizi için görev alan bütün kadınlara kahvaltı masasında hizmet etmek de yine erkeklere düştü. Başrol oyuncusu Ufuk Özkan “Açık net, kadınlar başımızın tacı. Onlar olmasaydı biz olamazdık’’ dedi. Diğer başrol oyuncusu Erkan Sever ise çay servisini üstlendi. Sürprizler bununla da bitmedi. Yapımcı Eyüp Üstün, bütün kadınlara karanfil gönderdi. Karanfiller yine set erkekleri tarafından kadınlara verildi.