Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, adeta küllerinden doğdu. Bir dönem final yapacağı konuşulan dizi, eleştirilere kulak tıkadı ve cuma akşamı reytinglerine damga vurdu.

GÜÇLÜ RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Cuma akşamları İstanbullu Gelin ve Aşk ve Mavi gibi iddialı yapımlarla yarışan Arka Sokaklar, dün akşam birincilik ipini göğüslemeyi başardı.

TOTAL'DE BİRİNCİ SIRADA

9 Mart Cuma günü Total'de 1. sırada Kanal D dizisi Arka Sokaklar, 2. sırada Atv dizisi Aşk ve Mavi, 3. sırada Star dizisi İstanbullu Gelin yer aldı.