Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan 2015'te vefat eden usta sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar, orkestrasında çalan müzisyen Alper Kömürcü ile yollarını ayırdı.

"DOSTLUĞUMUZ HER ZAMAN DEVAM EDECEKTİR"

Temizmagazin.com'da yer alan habere göre; İpek Açar, biten ilişkisi hakkında, "Evet, Alper Bey ile birlikteliğimizi sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuz her zaman devam edecektir. Daha da önemlisi kendisi kıymetli bir müzik insanıdır, birlikte çalışmalarımız, konserlerimiz sürecek. Şimdiye kadar ilişkimize olan desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Bu hayattaki nefesimiz sayılı, umarım tüm güzellikler mutluluklar hepimiz ile olur" dedi.

NİŞAN YÜZÜĞÜ TAKMIŞLARDI

İkili, Mart 2017'de "İyi Ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri"nin çalışmaları esnasında tanışmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında birlikte sahneye çıkan Açar ile Kömürcü'nün nişan yüzüğü takması gözlerden kaçmamıştı.