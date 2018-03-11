Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Posta'da yer alan habere göre, şarkıcı Sıla geçenlerde İstanbul'un Anadolu yakasındaki gözlerden uzak bir sinema salonunda filme gitmiş. Çok da beğenmiş. Hatta Ahmet Kural'ı arayıp tebrik de etmiş.