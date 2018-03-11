Posta'da yer alan habere göre, şarkıcı Sıla geçenlerde İstanbul'un Anadolu yakasındaki gözlerden uzak bir sinema salonunda filme gitmiş. Çok da beğenmiş. Hatta Ahmet Kural'ı arayıp tebrik de etmiş.
Sıla'dan Ahmet Kural'a telefon!
11.03.2018 - 17:03 | Son Güncelleme: 11.03.2018 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sıla 10 ay birlikte olup 1,5 ay önce ayrıldığı oyuncu eski erkek arkadaşı Ahmet Kural'ın son filmi ''Ailecek Şaşkınız''ı izleyeceğini söylemişti.
Etiketler : Sıla,Ahmet Kural,Ailecek Şaşkınız,
549563 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/549563.aspx
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