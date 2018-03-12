Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir döneme damga vuran 'Hugo' karakteri ile tanınan Tolga Abi, TRT Çocuk ekranlarında yeni bir yarışma programına başladı.

Konuyla ilgili detayları köşesine taşıyan Milliyet yazarı Özay Şendir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Erdoğan'ın da yarışmada boy gösterdiğini belirtti. Sunuculara durumun haber verilmediğini belirten Şendir, "Her çocuk kadar doğru ve yanlış cevaplar verip, her çocuğun kazandığı hediyelerden kazanmış Ömer Erdoğan" ifadelerine yer verdi.

İşte Özay Şendir'in yazısındaki ilgili kısımı;

Cuma günü 90'lı yıllarda Hugo karakterini hayatımızın parçası haline getiren Tolga Abi ile birlikteydim. Eşsiz bir projeyle dönüyor Tolga Türkiye'ye.

Hem projesini hem de eski zamanları konuştuk, o dönem bir sürü bakanın, çocuğu yarışmaya katılabilsin diye telefon açtığından söz etti. Akşam, TRT'yi çok iyi bilen birisiyle birlikteydim, ona Tolga'dan dinlediklerimi anlattım.

"ARANMAK İÇİN DİĞER ÇOCUKLAR KADAR BEKLEMİŞ"

Dedi ki "Hepiniz kaçırdınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Erdoğan geçenlerde TRT Çocuk'ta bir yarışmaya katıldı."

Yapma ya dedim ve onlarca soruyu arka arkaya sıraladım. Gerçekten de Rüzgar Gülü adlı yarışma programına katılıp yarışmış Ömer Erdoğan. Aile, TRT'den sadece yarışmaya katılmak için başvuruda bulunulması gereken telefon numarasını sormuş.

ERDOĞAN'IN TORUNU YARIŞMADAN NE KAZANDI?

"Peki sunucular yayında kim olduğunu açık etmediler mi?" diye sordum, sunuculara özellikle haber verilmedi dedi kaynağım.

"Merhaba, nasılsın, yanında kim var?" diye sormuşlar, Ömer Erdoğan da "Annem var" demiş ve ardından yarışmış. Her çocuk kadar doğru ve yanlış cevaplar verip, her çocuğun kazandığı hediyelerden kazanmış Ömer Erdoğan.

Doğrusunu istersen şaşırdım bu duruma dedim.