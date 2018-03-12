Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Tuba Ünsal ile gazeteci Mirgün Cabas çiftinden beklenmedik bir haber geldi. Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Ünsal ve Cabas, boşanma sürecine girdi. Evlerini ayıran ikiliden Mirgün Cabas'ın Cihangir'de ayrı eve çıktığı öğrenildi. Çift, 5 yıl önce Berlin'de dünya evine girmişti.