Oyuncu Tuba Ünsal ile gazeteci Mirgün Cabas çiftinden beklenmedik bir haber geldi. Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Ünsal ve Cabas, boşanma sürecine girdi. Evlerini ayıran ikiliden Mirgün Cabas'ın Cihangir'de ayrı eve çıktığı öğrenildi. Çift, 5 yıl önce Berlin'de dünya evine girmişti.
Mirgün Cabas ile Tuba Ünsal boşanıyor
12.03.2018 - 14:31 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
5 yıl önce Berlin'de dünya evine giren Mirgün Cabas ve Tuba Ünsal çifti, boşanma sürecine girdi.
Etiketler : Mirgün Cabas,Tuba Ünsal,
549733 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/549733.aspx
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